Emotionaler Blog-Eintrag Marie Nasemann: "Kaum jemand spricht gerne über Fehlgeburten"

"Ich war schwanger", schreibt Model und Schauspielerin Marie Nasemann (30) in ihrem Blog "Fairknallt". Die einstige "GNTM"-Kandidatin hat eine Fehlgeburt erlitten und ist nun damit an die Öffentlichkeit gegangen. Detailliert erzählt sie, wie sie und ihr Partner sich auf das Baby gefreut haben. "Mit einer App suchten wir nach Kindernamen und hatten uns nach kurzer Zeit für den Fall, dass es ein Mädchen wird, schon auf einen Namen geeinigt", so Nasemann. Bei einem Ultraschall in der achten Schwangerschaftswoche folgte der Schock: "Nichts Weißes, kein Punkt, kein Herzschlag." Sie musste unter Vollnarkose operiert werden.