Emotionale vierte Folge "Die Bachelorette": Den ersten Kuss gab es am Strand

Beim Date mit Marco kommen Gerda die Tränen

Ihre Wahl fällt auf Marco, der in emotionalen Gesprächen einen Blick in seine bewegte Vergangenheit gewährt - und der Verlauf des Abends nimmt eine unerwartete Wendung, die Gerda zu Tränen rührt. Er erzählt über seine schwere Kindheit, wie er in jungen Jahren von seinem Stiefvater geschlagen wurde, er später als Jugendlicher obdachlos wurde und kurz vor dem Selbstmord stand. "Mich nimmt das voll mit", schluchzt Gerda nach seiner Erzählung unter Tränen. Auch, weil sie Parallelen zu ihrem eigenen Leben wiederfindet.

"Das hat uns ganz nach oben katapultiert", erzählt Gerda nach dem Date. Sie sehe Marco nun mit anderen Augen. Heiße Küsse wie mit Keno gibt es aber nicht. Ein Zeichen? Zum Abschluss der Folge folgt natürlich wie immer die mit Spannung erwartete Nacht der Rosen.

Die letzte Rose des Abends geht an Andreas. Das bedeutet im Umkehrschluss: Harald und Luca haben diese Runde nicht überstanden, stehen damit nicht unter der Top Ten und müssen die sofortige Heimreise antreten. In der nächsten Woche steht die nächste Entscheidung an...