Emotionale Rede Kronprinzessin Mette-Marit weint bei Nobelpreis-Verleihung

Erst im Oktober hatte das norwegische Königshaus bekannt gegeben, dass Kronprinzessin Mette-Marit an einer chronischen Lungenerkrankung (Lungenfibrose) erkrankt ist. Deswegen werde sie künftig zeitweise weniger öffentliche Auftritte wahrnehmen, wie es hieß. Solche Termine wie die Preisverleihung an Nadia Murad und den Arzt Dr. Denis Mukwege (63), der in den vergangenen Jahren rund 50.000 Vergewaltigungsopfer in der Demokratischen Republik Kongo betreute, lässt sie sich aber offenbar nicht nehmen.