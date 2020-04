Noch ein Tipp zur Selbstbeschäftigung?

Nicht zu viel Nachrichten hören, das macht nur verrückt. Lieber alte Fotoalben anschauen, an schöne Erinnerungen denken, die guten alten Gefühle von Geborgenheit hervorrufen. Lustige Hörbücher hören und beruhigende Musik. Noch einen Tipp für die Angehörigen?

Gerne.

Reden Sie mit den älteren Leuten nicht so viel über Ihre Angst. Viele Ältere haben gar nicht so viel Angst in dieser Krise, das höre ich oft in meiner Praxis. Sie haben den Krieg und die Nachkriegszeit erlebt, etliche Krankheiten und Katastrophen. Sie sind da viel cooler als Junge – und das ist auch gut so.

Lesen Sie hier: Coronavirus in zweitem Münchner Heim nachgewiesen