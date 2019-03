Emotionale Botschaft der Stars Das Aus nach 15 Staffeln: "Supernatural" wird abgesetzt

"Es werden noch mehr Tränen fließen"

In dem kurzen Clip stehen die drei Männer offenbar am Set der Serie. Jensen Ackles erklärt: "Obwohl wir uns sehr auf unsere 15. Staffel freuen, wird es unsere letzte sein." Sie wollten, dass die Fans diese wichtige Botschaft von ihnen selbst erfahren. Die letzten 15 Jahre hätten ihr Leben verändert. Die 15. Staffel werde das "große, grandiose Finale einer Institution", so Ackles.