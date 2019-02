Emotionale Bekanntgabe Ex-"GZSZ"-Star Isabell Horn erwartet sein zweites Kind

Große Freude bei Schauspielerin Isabell Horn (35, "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"). Die 35-Jährige ist wieder schwanger! Das verkündete sie stolz - und mit Tränen der Rührung in den Augen - in einem Videobeitrag auf ihrem YouTube-Kanal "The Isi Life". Sie habe sich schon lange nicht mehr "so hibbelig" vor der Kamera gefühlt, sagt Horn zu Beginn des Videos. "Mir fällt wirklich ein Stein vom Herzen, weil ich das heute endlich mit euch teilen kann", so die 35-Jährige weiter. Dann fährt sie fort: "Ich bin schwanger, ich kann es immer noch nicht glauben, obwohl ich im vierten Monat bin".