Emmy-Gewinnerin verstorben Krebstod mit 70: "Mom"-Cast trauert um Schauspielerin Mary Pat Gleason

Gleason, die als Drehbuchautorin für die Serie "Guiding Light" 1986 einen Emmy gewann, wirkte ab 1982 in zahlreichen Kino- und TV-Produktionen mit. So war sie unter anderem in "Friends", "Will & Grace", "Sex and the City", "Desperate Housewives" und "Grey's Anatomy" zu sehen. Zu ihren berühmtesten Kinoauftritten zählen Rollen in "Bruce Allmächtig", "Traffic", "Die Insel" sowie "Basic Instinct".