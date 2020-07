Emmy Awards 2020 Die Masken-Frage: Jennifer Aniston reagiert auf die Emmy-Nominierung

Die US-Stars Jennifer Aniston (51) und Steve Carell (57) sind für ihre Rollen in der Satire-Serie "The Morning Show" (seit 2019, Apple TV+) als beste Hauptdarsteller für die Emmy Awards 2020 nominiert. Aniston platzt fast vor Freude: "Was für ein Morgen, an dem man mit dieser Nachricht aufwacht! Ich bin so stolz auf meine @themorningshow-Familie. Dieses Team hat so, so hart gearbeitet, um die beste Show zu machen, die wir machen konnten, und ich fühle mich wirklich geehrt, ein Teil davon zu sein. Danke für diese Anerkennung und Glückwünsche an JEDEN", schreibt sie auf Instagram.