"Wir sind alle relativ froh, dass wir in ein neues Umfeld kommen. Das kann uns vielleicht auch irgendwo ein bisschen beflügeln", sagte Rückraumspieler Julius Kühn, nachdem er und sein Team mit einem Zittersieg am Montagabend gerade so ein peinliches Vorrundenaus gegen Lettland (28:27) verhindert hatten.