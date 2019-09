Wer sitzt in der Jury von "Dancing on Ice"?

Auch die Jury bei "Dancing on Ice" wird wahrscheinlich wieder prominent besetzt. In der ersten Staffel im Januar 2019 wurden die Promis von Katarina Witt, Daniel Weiss, Judith Williams und Cale Kalay bewertet. Ob die gleiche Jury in der neuen Staffel wieder zusammen kommt, ist noch nicht bekannt.