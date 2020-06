Eltern mit Hindernissen, ... TV-Tipps am Mittwoch

20:15 Uhr, ONE, Agatha Christies Poirot: Mord im Orient-Express, Krimi

Nicht einmal zwischen zwei Fällen hat der belgische Meisterdetektiv Hercule Poirot (David Suchet) seine Ruhe. Auf dem Weg nach London, um dort an einem Fall weiterzuarbeiten, gerät die Fahrt im legendären Orient-Express von Istanbul nach Calais weniger erholsam als erwartet. Sein Mitreisender Samuel Ratchett (Toby Jones), der sich um seine Sicherheit sorgt, möchte Poirot zu seinem Schutz gewinnen. Poirot lehnt ab, und noch in derselben Nacht wird Ratchett ermordet. Da der Zug in einer gewaltigen Schneelawine festhängt und niemand unbemerkt fliehen konnte, muss sich der Täter noch an Bord befinden.