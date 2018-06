Eltern ihres Mannes schliefen im Haus Räuber verschaffen sich Zugang zu Shakiras Villa

Während Shakira (41, "Chantaje") am Dienstagabend in Köln den begeisterten Fans und ihrem anwesenden Lebenspartner Gerard Piqué (31) ihre Stimmgewalt und ihren sexy Hüftschwung präsentierte, haben sich Einbrecher in Barcelona Zugang zur Villa des Paares verschafft. Das berichtet die britische "Daily Mail". Die Eltern des Fußballers hätten im ersten Stock geschlafen, als die Diebe einbrachen. Verletzt worden sei zum Glück niemand.