Elke Winkens verlässt die Telenovela "Sturm der Liebe": Xenia Saalfeld geht "mit einem großen Knall"

Wieder steht ein Abschied in der Telenovela "Sturm der Liebe" (seit 2005, wochentags, 15:10 Uhr, das Erste) bevor. Allerdings wohl kein ganz so trauriger für die Zuschauer. Denn mit Xenia Saalfeld, der Ex-Frau von Christoph Saalfeld (Dieter Bach) und Mutter von Denise (Helen Barke), kamen Erpressung, Betrug, Entführung und sogar Mord an den Fürstenhof. Auf ihrem Rachefeldzug setzte sie sogar das Leben ihrer Tochter aufs Spiel... Wie der Sender nun bekanntgab, wird sie das TV-Hotel demnächst "mit einem großen Knall" verlassen.