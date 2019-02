Wie weit ist der Haarausfall bereits fortgeschritten

Je stärker der Haarverlust, desto dichtere Pigmente müssen gesetzt werden

Bei der Narbenbehandlung kommt es auf die Dicke der Narben an

Allgemein richtet sich der Preis immer nach dem Aufwand der Behandlung

Fakt ist jedoch, dass die Haarpigmentierung Kosten in der Türkei weitaus günstiger ausfallen als in Deutschland. Aus diesem Grund sollten Betroffene darüber nachdenken, ob sie den Eingriff nicht lieber im Land am Bosporus durchführen lassen. Der Ablauf der Behandlung ist der gleiche - egal ob Deutschland oder Türkei. Was genau bei dem Prozess passiert, können Sie im folgenden Abschnitt nachlesen.

Wie geht eine Haarpigmentierung vonstatten?

Im Falle Quaresmas hatte sich der Weltstar anfangs für eine Haartransplantation bei Dr. Balwi von der Elithairtransplant Klinik in Istanbul entschieden. Nach einer Haaranalyse stellte der Spezialist allerdings fest, dass der Fußballer von Besiktas JK zu dichtes Haar hat. Eine Haartransplantation würde nicht das gewünschte Ergebnis bringen. Daraufhin riet Dr. Balwi dazu, auf eine Verpflanzung zu verzichten, und alternativ eine Micro Haarpigmentierung durchzuführen.

Da es sich bei der Methode nicht um einen operativen Eingriff handelt, sehen die einzelnen Schritte der Behandlung wie folgt aus:

Stellen wo die Pigmentierung stattfindet werden vorerst markiert Wenn der Patient mit der Skizzierung zufrieden ist, fängt die Behandlung an Zu behandelnde Stellen werden mit einer Art Kühlungscreme "betäubt" Start der Pigmentierung der betroffenen kahlen Stellen

Je nach individuellem Fall sind zwei bis drei Sitzungen nötig. So auch bei dem Fußballprofi aus Portugal. Pro Sitzung werden die kahlen Stellen am Kopf zwischen zwei bis vier Stunden behandelt. Anschließend kann man sofort das Ergebnis im Spiegel begutachten. Ein klarer Vorteil gegenüber der FUE-Haartransplantation, da es hierbei durchaus Monate dauern kann bis das Endergebnis sichtbar ist. Doch welche weiteren Haartransplantation Alternativen gibt es? Was sind die Vorteile?

Weitere Optionen, um Haarausfall entgegenzuwirken

Neben der klassischen FUE Haartransplantation gibt es selbstverständlich noch andere Techniken, um Haarverlust erfolgreich zu stoppen. Auch wenn bei dem Fußballprofi weitere Alternativen zur Haarpigmentierung nicht sinnvoll waren, möchten wir im Folgenden kurz darauf eingehen.

Saphir FUE Haartransplantation im Detail

Im Gegensatz zu der "normalen" FUE Haartransplantation werden bei dieser Variante die Mikrokanäle unter der Verwendung von Klingen aus Saphir geöffnet. Bei der klassischen Variante sind es Stahlklingen. Durch den Einsatz des Edelsteins wird die Schorfbildung minimiert und der Erholungsprozess deutlich beschleunigt. Weitere Vorteile sind:

Saubere Entnahme der Wurzeln

Höhere Haardichte kann erzielt werden

Schneller Heilungsprozess

So gut wie keine Narbenbildung

Da die Saphir-Klingen die Kanäle in der gleichen Größe wie die Haarfollikel öffnen, ist ein sauberes Endergebnis der Fall. Es können mehr Kanäle geöffnet und die Haare somit dichter aneinander verpflanzt werden. Das Resultat ist letztendlich, dass die Haare natürlich und wieder voll aussehen.

Haare verdichten lassen mit DHI-Methode

Eine weitere Haartransplantation Alternative ist die DHI-Methode. Bei der sogenannten "Direct Hair Implantation" werden keine Einschnitte in die Haut vorgenommen - ein großer Unterschied zur FUE-Methode. Unter Mithilfe eines Mikrostanzers werden quasi die Öffnung der Kanäle und die Transplantation gleichzeitig durchgeführt. Zu den Vorzügen zählen außerdem:

Präziser Einsatz der Haarfollikel

Keine Kopfrasur notwendig

Eine Narbenbildung ist ausgeschlossen

Minimierung der Verletzung der Kopfhaut

Hohe Haardichte und Kontrolle der Wuchsrichtung

Die direkte Haartransplantation zählt zu den modernsten Methoden gegen Haarverlust und eignet sich auch für Menschen, die über lichtes Haar verfügen. Bei nicht allzu starkem Haarausfall kann auch eine Haarwurzel Therapie vorgenommen werden, bei der dem Patienten Blut entnommen wird, welches anschließend zentrifugiert wird. Das darin enthaltene plättchenreiche Plasma wird dann in die kahlen Stellen injiziert. Die sogenannte PRP Behandlung, kurz für "Plateled Rich Plasma", wird angewendet, um beschädigte Haarwurzeln zu reparieren. Die Eigenbluttherapie wird oft als Alternative zur Pigmentierung eingesetzt.

Trotz der weiteren möglichen Haartransplantation Alternativen unterzog sich Ricardo Quaresma einer Micro Haarpigmentierung beim Spezialisten Dr. Balwi. Aufgrund seiner Expertise hatte er dem Fußballprofi von den oben genannten Methoden abzuraten. Doch wie lief die Pigmentierung bei Europameister Quaresma ab? Wie zufrieden ist er mit dem Ergebnis?

Der Weltstar und die Micro Haarpigmentierung bei Elithairtransplant

Der portugiesische Flügelstürmer leidet schon seit längerer Zeit an Haarausfall. Da er neben dem Sport vor allem für seine ausgefallenen Frisuren bekannt ist, suchte er aktiv nach einer Lösung für sein Problem. Mit dem Vorhaben eine Haartransplantation vornehmen zu lassen, entschied er sich für die Elithairtransplant Klinik in Istanbul. Vor allem der gute Ruf und der hohe Qualitätsstandard konnten ihn überzeugen.

Der zu behandelnde Arzt Dr. Balwi und sein Team haben den Weltstar hinsichtlich der Behandlung detailliert beraten, sodass er genau erfahren hat, warum eine FUE Haartransplantation bei ihm zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis führen würde. Da Quaresma zu dichtes Haar hat, hätte man die Haarstreifen bei einer Verpflanzung nicht passend transplantieren können. Eine Micro Haarpigmentierung sei für ihn die bessere Alternative. Nachdem ihm anschließend erklärt wurde, wie die Pigmentierung ablaufen würde, war er auf der Stelle begeistert und ließ umgehend die erste Behandlungssitzung veranlassen.

Nur wenige Stunden waren nötig und der portugiesische Flügelstürmer konnte das erste Ergebnis der Behandlung im Spiegel bewundern. Die pigmentierten Areale sind nicht von den natürlichen Haaren zu unterscheiden. Zwei weitere Behandlungen folgten, um die kahlen Stellen am Kopf des prominenten Gasts komplett zu kaschieren. Quaresma ist mit dem Endresultat der Micro Haarpigmentierung mehr als zufrieden und hat mit der Elithairtransplant Klinik die für ihn richtige Wahl getroffen. Wer sich für eine Haarbehandlung in dem Klinikum entscheidet, muss allerdings nicht zwingend nach Istanbul fliegen. Auch in mehreren deutschen Städten ist Elithairtransplant vertreten.

Standorte der Elithairtransplant Klinik in Deutschland

Auch hierzulande besteht die Möglichkeit eine professionelle Haarbehandlung durchführen zu lassen. So bietet die Elithairtransplant Klink die Haarpigmentierung Berlin zwar in der Hauptstadt an, hat aber noch weitere Praxen in den folgenden Städten im Bundesgebiet:

Haarpigmentierung Hamburg

Haarpigmentierung Düsseldorf

Haarpigmentierung München

Somit können Betroffene aus Deutschland in eine der vier Praxen gehen und bei Bedarf eine Haarpigmentierung nach dem Vorbild Ricardo Quaresmas durchführen lassen. Der Fußballprofi ist mit dem Ergebnis sehr zufrieden und mit der Behandlung und der Klinik ausschließlich positive Erfahrungen gesammelt.

Fazit: Europameister Quaresma sehr zufrieden mit der Behandlung

Für den Fußballstar hat sich die Micro Haarpigmentierung bei Dr. Balwi und seinem Team von der Elithairtransplant Klinik durchaus gelohnt. Vor allem die ehrliche und offene Beratung vor dem Eingriff als auch die jahrelange Erfahrung des Spezialisten haben den prominenten Gast überzeugen können. Das Endergebnis hat dem Weltstar neues Selbstvertrauen gegeben, sodass er sowohl auf dem Spielfeld als auch in seinem Privatleben wieder "er selbst" sein kann. Ricardo Quaresma hatte seinem Haarverlust den Kampf angesagt und für sich die perfekte Lösung gefunden - eine Micro Haarpigmentierung bei Elithairtransplant.

Advertorial - das ist das?