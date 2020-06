Elijah Wood, Orlando Bloom und mehr "Herr der Ringe"-Cast feiert in der Corona-Zeit eine Online-Reunion

"Herr der Ringe"-Reunion: Auch Regisseur Peter Jackson dabei

Disney-Star Josh Gad (39, "Die Schöne und das Biest") hat es sich in der Corona-Krise zur Aufgabe gemacht, in seiner "Reunited Apart"-Serie auf YouTube beliebte Filmcasts zu vereinen und Spenden für einen guten Zweck zu sammeln. In der vierten Folge war der "Herr der Ringe"-Cast an der Reihe.