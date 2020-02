Elfjährige Emme tritt auf Super Bowl: J.Lo und Shakira zaubern Überraschungsgast auf die Bühne

Die Pop-Superstars Shakira (43, "El Dorado") und Jennifer Lopez (50, "A.K.A.") heizten den Football-Fans beim Super Bowl 2020 am Sonntag im Hard Rock Stadium von Miami ordentlich ein: In der 12-minütigen Halbzeitshow performten sie Hits wie "Jenny From the Block", "Waiting for Tonight", "Get Right" von Lopez und "Hips Don't Lie", "Whenever, Whereever" von Shakira in knallengen Glitzerkostümen. Letztere eröffnete die Show mit dem Song "She Wolf".