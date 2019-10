Elf statt 14 Tage Felicity Huffman wurde frühzeitig aus der Haft entlassen

Huffmans Haftentlassung war eigentlich für Sonntag, den 27. Oktober erwartet worden. Die Entlassung am 13. statt am 14. Tag wurde anberaumt, da Huffman bei ihrer Verhaftung im März bereits einige Stunden in Gewahrsam verbrachte. Gemäß den Gefängnisvorschriften könne ein Insasse bereits am Freitag das Gefängnis verlassen, sollte der Entlassungstermin auf einen Samstag oder Sonntag fallen, erläuterte die Sprecherin laut "NBC News" nun Huffmans nur elf Tage andauernde Haft.