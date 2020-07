Elf neue Folgen Starttermin für "Das Sommerhaus der Stars" steht fest

Die neue Staffel von "Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare" hat ein Startdatum - und geht bei der Ausstrahlung neue Wege. Die fünfte Staffel startet am Mittwoch, 9. September, um 20:15 Uhr. Dann zeigt RTL ab 16. September fünf Folgen immer mittwochs und sonntags ab 20:15 Uhr. Die fünf letzten Episoden werden ab 4. Oktober nur noch am Sonntag ausgestrahlt. Zur Primetime am Sonntag wartet auf "Das Sommerhaus der Stars" mit dem "Tatort" starke Konkurrenz.