Elf Jahre nach dem Schlaganfall Gaby Köster kämpft immer noch mit ihrem inneren Schweinehund

Sie sieht die Dinge pragmatisch

Natürlich gibt es in Kösters Leben auch Tage, die nicht von Sonnenschein und guter Laune durchzogen sind. "Tage, an denen ich meine Spiegel im Haus am liebsten abhängen würde, weil ich mich nicht sehen will. Tage, an denen ich mich müde und abgekämpft fühle." Doch die Schauspielerin scheint eine pragmatische Einstellung zu haben: "Dafür brauchte ich keinen Schlaganfall, solche Tage habe ich auch im kompletten Gesundzustand erlebt."