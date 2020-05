Elf Jahre nach dem Eingriff Monica Lierhaus bereut ihre Gehirn-OP

Die Moderatorin Monica Lierhaus (49, "Unsere Zukunft ist jetzt") bereut ihre Operation am Gehirn vor rund elf Jahren. In einem Interview mit der Illustrierten "Bunte" erklärt Lierhaus, dass sie sich heute nicht mehr unters Messer legen würde: "Wenn ich gewusst hätte, was auf mich zukommt, hätte ich das Aneurysma wohl nicht entfernen lassen." Die Ärzte hätten ihr aber dazu geraten: "Sie hatten mir gesagt, dass ich sonst eines Tages tot umfallen könnte."