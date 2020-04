"Jedem muss es möglich sein, eine Ladestation zu nutzen"

"Wir wollen jedem ermöglichen, Teil der E-Mobility zu sein", sagt Eduard Schlutius. Der 25-Jährige lehnt sich zurück auf seinem Stuhl in einem leeren Raum in Schwabing West. "Gerade sieht es so aus, als wären wir eine Briefkastenfirma", scherzt er. Corona eben. Briefkästen verkauft Schlutius aber nicht. "Wir geben eine Software in die Hand, mit der man ein großes Netz an Ladestationen aufbauen kann."