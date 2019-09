Dabei will "Share Now" die Gesamt-Flotte nicht erweitern, sondern Autos mit Verbrennungsmotor und 85 ältere E-Autos gegen neue i3-Modelle austauschen. In München werden dann zumindest 16 Prozent der BMW-Flotte von "Share Now" E-Autos sein. Von der Daimler-Flotte – insgesamt 550 Fahrzeuge – allerdings noch kein einziges.