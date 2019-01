Eleganter, schlichter Auftritt Keira Knightley: Ganz ladylike bei der "Colette"-Premiere in Paris

Seit 3. Januar 2019 ist Keira Knightley (33, "Stolz und Vorurteil") in der Schriftstellerinnen-Biografie "Colette" in den deutschen Kinos zu sehen. Bei der Paris-Premiere des Filmdramas zeigte sich die Schauspielerin am Donnerstagabend strahlend schön in Chanel. Passend zu dem Kostümfilm trug die 33-Jährige ein klassisch-elegantes Ensemble in Schwarz, das durch raffinierte Details zum Hingucker wurde.