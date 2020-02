Eleganter Red-Carpet-Auftritt Kinderstar Storm Reid: Plötzlich erwachsen

Als Sklavenmädchen in "12 Years a Slave" hatte sie 2013 ihren Durchbruch, in "Das Zeiträtsel" (2018) spielte sie eine kindliche Retterin und zuletzt überzeugte sie als jüngere Schwester einer Drogenabhängigen in der HBO-Serie "Euphoria": Storm Reid (16). Bei der Premiere seines neuen Films "Der Unsichtbare" (Dt. Kinostart 27. Februar) stellte der US-Kinderstar abermals seine Wandelbarkeit unter Beweis. In einer eleganten, bodenlangen Seiden-Robe wirkte die 16-Jährige richtig erwachsen.