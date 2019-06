Eleganter Auftritt Wiener Life Ball: Dita von Teese begeistert in Lena-Hoschek-Robe

Am Samstag stieg in Wien das finale "Fest des Lebens": Der Life Ball öffnete ein letztes Mal seine Tore, um unter dem Motto "United in Diversity" Vielfalt zu feiern und Geld für den Kampf gegen Aids zu sammeln. Star-Gast war in diesem Jahr zum wiederholten Male Burlesque-Künstlerin Dita von Teese (46, "Beauty und Glamour"), die in einem glamourösen, scharlachroten Kleid mit Federelementen am Rock auftrat. Passend dazu trug sie rote, glitzernde High Heels und ihren charakteristischen Schneewittchen-Look mit rotem Lippenstift und rabenschwarzem Haar, das sie zur Rockabilly-Tolle gestylt hatte.