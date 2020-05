Elegant oder lässig Häkeltop: So stylt man das It-Piece des Sommers

Wer Häkeln hört, denkt im ersten Moment wohl an die Topflappen der Großmutter. Doch weit gefehlt! Die verknüpften Maschen liegen 2020 absolut im Trend. Häkeltops gibt es mittlerweile in vielen verschiedenen Varianten und dank des luftigen Geflechts sind sie ein absolutes Must-have an heißen Sommertagen. Dem Styling sind dabei keine Grenzen gesetzt - von schick bis lässig ist alles möglich.