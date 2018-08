Welchen "Trend" ein russisches Kosmetikstudio jetzt aber ins Leben rufen will, ist nicht nur geschmacklos, sondern auch Tierquälerei. Der Beauty-Salon "Nail Sunny" aus Moskau arbeitet lebende Ameisen in künstliche Fingernägel ein. In einem Video auf Instagram zeigt das Studio, wie die Insekten in die langen "Krallen" gesetzt werden: