"Ekelhafte Verträge" Ex-"DSDS"-Kandidatin Kathrin Bibert kritisiert die Verträge

Für "DSDS"-Kandidatin Kathrin "Katja" Bibert (20) endete der Traum vom Gewinn der Sendung bereits kurz vor den Liveshows. Bei der letzten großen Recall-Entscheidung am Samstag (7. März, 20:15 Uhr bei RTL oder via TVNow) wird sie schon nicht mehr dabei sein. Wegen eines Regelverstoßes warf der Sender RTL die Sängerin raus. Die Hamburgerin habe kurz vor dem Recall einen Management-Vertrag unterschrieben, was eine weitere Teilnahme ausschließen würde. Nun meldet sich Bibert selbst zu Wort und erhebt schwere Vorwürfe: "Das ist gelogen. Ich bin sehr enttäuscht von 'DSDS' und RTL. Ich bin freiwillig ausgeschieden, weil ich eben unter keinem Vertrag stehen möchte, weder bei einem Management noch bei 'DSDS'", so die 20-Jährige in ihrer Instagram-Story, die auf ihrem Profil unter ihren Highlights abgespeichert und noch abrufbar ist.