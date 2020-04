"Es kann sich keine langfristige Kontinuität entwickeln"

Zurück zu Ihrem einstigen Sport, wie gefällt Ihnen die Entwicklung im Eiskunstlauf?

Gar nicht. Mit dem neuen Wertungssystem gibt es keine Individualität mehr. Es geht nur darum, viele Punkte zu sammeln, und weil es die meisten Punkte bei Vierfachsprüngen gibt, muss man die auch draufhaben. Deswegen streben alle Läufer nach demselben System, jeder macht das gleiche. Eiskunstlauf ist zu einem Luftkampf verkommen. Nur noch drehen, drehen, drehen. Wer die höchste Rotationsgeschwindigkeit hat, gewinnt.

Zu Ihrer Zeit schien es viel mehr auf Charisma anzukommen, auf ästhetische Ausstrahlung, spielerischen Witz.

Alles vorbei. Heute schauen alle Körper gleich aus, auch die Musik ist zweitrangig. Es kann sich keine langfristige Kontinuität entwickeln. Dann gewinnt mal eine magersüchtige 14-Jährige, und wenn die mit 16 oder 18 wieder zu schwer ist, kommt die nächste mit 14. Damals hatten wir Läufer wie Toller Cranston, Scott Hamilton, auch meinen Namen kennen heute noch viele. Ich selbst kann Ihnen nicht sagen, wer gerade Weltmeister ist. Es interessiert mich auch nicht. Letztes Jahr habe ich mir die EM angeschaut. Ich hab abgedreht, weil mir die Zeit zu schade war.

Würden Sie heute nochmal gern Eiskunstläufer werden?

Auf keinen Fall. Könnte ich auch gar nicht. Zu breite Schultern, zu viel Hintern. Vieles im Sport befremdet mich heute, viele Sportarten sind nur noch Dauerwerbesendungen, wo man mehr die Logos von Sponsoren sieht als die Athleten. Es geht nur noch ums Geld. Und Olympia ist nur noch eine zweiwöchige Party für Funktionäre, die realitätsfern in einer ganz eigenen Welt leben.

Nicht-Affairen und alte Mauscheleien

Ums Geld ging es schon immer, und Mauscheleien waren auch an der Tagesordnung. Erzählen Sie mal von Sarajewo 1984.

Am Tag, bevor der Wettkampf begann, standen meine Eltern im Deutschen Haus, als ein NOK-Vertreter zu ihnen kam. Er sagte, er habe von einem russischen Funktionär erfahren, dass ich Platz neun belegen würde. So kam es dann, ich war im Pflichtprogramm Neunter und im Gesamtklassement auch. Hintergrund waren interne Querelen mit zwei Lagern im deutschen Verband, und das Lager, das nicht auf meiner Seite war, hatte großen Einfluss im Klüngel der Preisrichter. Am Rande, das besagte NOK-Mitglied war Thomas Bach.

Aufklären müssen Sie uns noch über eine Episode nach Ihrer Sternstunde, als Sie 1983 Ihren EM-Titel verteidigten. Wie war das mit Kati Witt?

Katarina hatte damals erstmals die EM gewonnen, am Abend gab es ein Bankett, bei dem die Idee aufkam, ob sie und ich nicht einen Walzer tanzen wollten. Weil sie keinen Walzer konnte, sind wir raus in die Küche zum Üben, doch kaum legte ich meinen Arm um sie, kam schon einer ihrer Aufpasser. Wir erklärten es ihm, doch irgendwann hörte ich viele Jahre nach dem Mauerfall, dass in ihrer Stasi-Akte über diesen Vorgang 33 Seiten vermerkt waren. Jedenfalls wurde uns von gewissen Medien an diesem Abend eine Liebesaffäre angedichtet.

Und?

Da war gar nichts. Wir haben uns zuletzt bei einer Fernsehshow getroffen und kurz geplaudert, wir waren mal fünf Wochen bei "Holiday on Ice", aber wir hatten und haben wirklich nicht viel gemeinsam.

Sie sagten kürzlich, Sie träumen davon, Ihren Lebensabend im Allgäu mit jemandem zu verbringen, der die Berge genauso liebt wie Sie. Das klang ja fast wie ein Partnerschaftsinserat.

Tatsächlich habe ich keine Beziehung, und natürlich würde ich mir wünschen, eine Partnerin zu haben, mit der man Erlebnisse teilt, der man zuhört, Geschichten erzählt. Aber das kann man nicht erzwingen. Mir geht es jedenfalls sehr gut, und ich glaube, ich kann sagen: Ich bin mit mir im Reinen.

