Eishockey-WM 2018 Final-Krimi: Schweiz bleibt Titel verwehrt - Schweden wird Weltmeister

Eishockey-WM: Schweiz wollte Wiedergutmachung

Am Ende feierten die Schweden in einem packenden Finale und ihrem zehnten Turnier-Spiel in Dänemark ihren zehnten Sieg. Damit wiederholten sie den Triumph vom Endspiel 2017 in Köln, in dem sie sich gegen Kanada 2:1 nach Penaltyschießen behauptet hatten.