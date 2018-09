CHL: Für EHC München geht's nur noch um Platz eins

Österreichischer Meister? Die Red Bulls aus München? Glückliche Münchner, verwirrte Minsker. Mit dem 3:0-Sieg in der weißrussischen Ferne, dem dritten Erfolg im vierten Spiel des Teams von Trainer Don Jackson in der Champions League, steht der EHC auch schon als Achtelfinalteilnehmer fest. In den beiden noch ausstehenden Begegnungen gegen den schwedischen Vertreter Malmö Redhawks am 9. (daheim) und 16. Oktober (auswärts) geht es jetzt nur noch um Platz eins in der Tabelle. (Lesen Sie hier: Meister-Torwart Leggio unterschreibt in Wolfsburg)