Button entschied sich, ein Zeichen zu setzen, dass Red Bulls sich nicht herumschubsen lassen. Er stellte sich überraschend zum Bully auf – und kaum hatte der Schiedsrichter den Puck aufs Eis geworfen, ließ er die Handschuhe fallen und verpasste Olver eine zünftige Abreibung. Seine Bruderschaft an der Bande stand geschlossen auf, klopfte mit den Schlägern an die Bande, die Eishockey-Variante der stehenden Ovationen. Beide Faustkämpfer, beziehungsweise Button und sein Opfer, bekamen 14 Strafminuten aufgebrummt. In der Umkleide war Button der gefeierte Held, es wurde sofort der neue Kabinensong "Wild Thing" (von The Troggs) gespielt. Button, die Red Bulls, als Wild Things, als wilde Dinger.