Der Kanadier erzielte vor 4.130 Zuschauern am Oberwiesenfeld erst den umjubelten 2:2-Ausgleich für den Triple-Meister in der 55. Minute, nach zehn Minuten und acht Sekunden der Verlängerung sorgte er zudem mit seinem zweiten Treffer für den "sudden death" – den plötzlichen Tod der Eisbären. Damit hat Shugg in all seinen vier Partien in dieser Saison gegen die Berliner, Münchens Finalgegner der Vorsaison, getroffen – fünf Tore in vier Spielen.