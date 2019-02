Einziges Duo des Abends "ESC 2019": S!sters singen "unser Lied für Israel"

Den Auftakt des Abends feierte Gregor Hägele mit seinem Lied "Let Me Go". Die weiteren Kandidatinnen und Kandidaten des Vorentscheids waren Aly Ryan ("Wear Your Love"), Linus Bruhn ("Our City"), BB Thomaz ("Demons"), Makeda ("The Day I Loved You The Most") und Lilly Among Clouds ("Suprise").