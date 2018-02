München - Pendler müssen nach den massiven Störungen im Münchner S-Bahn-Verkehr am Vortag auch am Dienstagmorgen mit kleineren Problemen rechnen. Auf den Linien S2, S3, S8 und S20 fielen und fallen am Dienstagvormittag mehrere S-Bahnen aus. Dies seien noch Nachwehen der Störungen am Vortag, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn (DB). Hinzu kämen technische Störungen an einzelnen Bahnen und eine Weichenstörung in Geltendorf.