EFKAN BEKIROGLU NOTE 3: Der Kreativ-Löwe stand erstmals seit dem 2:3 beim KSC wieder in der Startelf. Hatte seine auffällig orangenen Fußballschuhe auffällig oft und mit unterschiedlichem Ertrag am Ball und bescherte sich und alle Sechzger mit seinem Volley-Treffer aus gut 20 Metern das so wichtige 1:0.

Mölders und Karger fallen ab

PHILLIPP STEINHART NOTE 3: Nach Gelbsperre zurück. Musste sich erst warmschießen, was seine Standards anbelangt. Defensiv stabil, in der Offensive fehlte seinen Szenen öfter die Präzision.

STEFAN LEX NOTE 4: Neben Bekiroglu sichtlich spielstärkster Löwe, aber insgesamt zu wenige Aktionen. Rauschte kurz vor der Pause knapp an einem langen Diagonalball vorbei.

SASCHA MÖLDERS NOTE 5: Hin zu Beginn völlig in der Luft und verlor viele Kopfballduelle. Auch in Überzahl nie der Wandspieler oder Malocher, den 1860 gebraucht hätte.

NICO KARGER NOTE 5: Hatte durchaus seine Aktionen, aber auch mehrfach das falsche Timing. Und einmal mehr das leidige Problem des letzten (verpatzten) Balles.

ROMUALD LACAZETTE: NOTE 4 Kam für Wein und sollte Überzahl-Schwung bringen. Er offenbarte aber hauptsächlich seine fehlende Spielpraxis.

ADRIANO GRIMALDI UND FELIX WEBER: Kamen zu spät für eine Bewertung.

_______________________



Für die AZ im Grünwalder Stadion: Matthias Eicher, Patrick Mayer

Zum Lachen: Weihnachtsfeier? Weihnachts-Dreier!

Zum Weinen: Ausgleich und Zitter-Phase trotz Überzahl.

Mein Held: Quirin Moll, weiß-blaues Christkindl.

Ja, mei: Frohes Fest - und willkommene Auszeit.