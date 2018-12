Eintracht Frankfurt gegen FC Bayern Bobic mit Kampfansage: "Unser Stadion zur Festung machen"

Vergleiche zwischen Ex-Frankfurt-Trainer Niko Kovac, der seit dieser Saison in München arbeitet, und dessen derzeit überaus erfolgreichem Nachfolger Adi Hütter scheut Bobic. "Trainer miteinander zu vergleichen, ist eine unfaire Geschichte", sagte er: "Das kann man nicht machen. Man muss die Trainer in ihrer jeweiligen Phase betrachten und bewerten. Niko Kovac hat die Basis gelegt und die Mannschaft entwickelt, Adi Hütter setzt mit seiner Art, Fußball zu denken, jetzt die Spitze drauf." (Lesen Sie hier: Wie Kovac seinen Ex-Klub schlagen will)