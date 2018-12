Welcher Gegner wäre dir am liebsten gewesen?

Malmö. Mit der Band war ich ein paar Mal in Schweden. Entspanntes Land. Hätte mir gefallen. Als Gegner im Finale wünsche ich mir Celtic Glasgow.

Singt ihr dann auch vor dem Endspiel in Baku wie zuletzt beim DFB-Pokalfinale in Berlin live im Stadion?

ürden wir sehr gern machen, wird die Uefa aber wohl nicht erlauben. In Berlin haben wir vor dem Pokalendspiel schon dreimal performt, 2006 das erste Mal gegen Bayern, 2017 gegen Dortmund, beide Male hat die Eintracht danach verloren. Wäre es in diesem Jahr nach unserem Auftritt wieder schiefgegangen, hätten sie uns sicher nie mehr eingeladen.

Geremia: "Man muss schon bei den Wurzeln bleiben"

Immerhin durftet Ihr 2018 wieder auftreten, anders als Helene Fischer, die mit ihrer Halbzeit-Show im Vorjahr für große Debatten sorgte.

Ich fand das auch völlig daneben. Dazu, dass wir wieder spielen durften und Helene Fischer nicht, kann ich nur sagen: Qualität setzt sich eben durch. Die Fans haben damals eher den DFB ausgepfiffen als die Frau Fischer. Der Fußball darf nicht wie in Amerika zu einer Super-Bowl-Show verkommen. In Frankfurt hatten wir in den Neunzigern mal Cheerleader vor den Heimspielen: Das war auch so ein absurder Schwachsinn. Haben sie zum Glück wieder abgeschafft.

Man spürt gerade eine gewisse Entfremdung zwischen der Fan-Szene und dem überkommerzialisierten Fußball.

Das Rad ist schon überdreht, und wenn es sich weiterdreht, wird es sich hoffentlich wieder auf ein gesundes Maß zurückreduzieren. Ich hoffe nicht, dass wir englische Verhältnisse bekommen, dass sich nur noch betuchte Leute einen Stadionbesuch leisten können und Stimmung herrscht wie bei einem Theaterstück. Man muss schon bei den Wurzeln bleiben. Aber was weiß ich, was in 15, 20 Jahren ist? Wenn die 18 Bundesliga-Klubs 18 verschiedenen Scheichs gehören, dann ist das nicht mehr meine Welt.

Nochmal zurück zur Musik. Mal abgesehen von eurer Eintracht-Hymne: Welches Vereinslied erzeugt denn bei Thrash-Metal-Gerre sonst Gänsehaut?

Gar keins. Euer "Stern des Südens"? Nicht wirklich. Total uninspirierend ist es, wenn irgendwo "You’ll Never Walk Alone" läuft, ist ja schließlich die Hymne vom FC Liverpool. Ganz schön finde ich Köln: "Mir stonn zu Dir, FC Kölle."

Geremia: Auf Wiedersehen im Münchner Feierwerk

Und der HSV etwa?

"Hamburg, meine Perle"? Ach nee. Da wird der Lotto King Karl mit dem Kran hochgefahren. Für uns wär das nix. Wir haben erfolgreich in all den Jahren die vielen Anfragen abgelehnt. Würden wir das "Schwarz-Weiß wie Schnee" vor jedem Heimspiel singen, wär's irgendwann ausgelutscht. Nee, wir singen wieder bei unserem nächsten Pokalfinale in 30 Jahren, wenn wir uns auf Rollatoren über die Tartanbahn schieben. Übrigens muss ich noch eines loswerden: Wir spielen am 29. Dezember bei euch im Feierwerk. Geiler Laden, super witzig. Das wird eine coole Party. Immer wieder sehr nett in eurer Stadt.

Der übernächste Besuch steht am 18. Mai 2019 an, richtig?

Aber klar. 34. Spieltag, das Rückspiel, die Eintracht bei den Bayern. Auf eines bin ich dann ja sehr gespannt.

Nämlich?

Welche der beiden Mannschaften dann die Meisterschale überreicht bekommt.

