Einstweilige Verfügung Justin Theroux: Verschnaufpause im Nachbarschaftsstreit

Justin Theroux (47, "The Leftovers") hat seit längerer Zeit Ärger mit einem seiner Nachbarn. Der Nachbarschaftsstreit geht sogar so weit, dass der Schauspieler den Immobilienanwalt verklagt hat. Der Grund: Er habe ihn seit 2007 schikaniert, berichtete die "New York Post". Theroux beschuldigt seinen Kontrahenten unter anderem, sein Grundstück betreten zu haben und in seine Fenster zu schauen. Außerdem soll er einen Efeu zerstört haben, der zwischen ihren gemeinsamen Dachterrassen wuchs.