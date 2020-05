Einstweilige Verfügung beantragt US-Schauspielerin Jaime King will sich scheiden lassen

US-Schauspielerin Jaime King (41, "Hart of Dixie") ist seit 2007 mit Regisseur Kyle Newman (44) verheiratet, den sie während der Dreharbeiten zu seinem Film "Fanboys" kennenlernte. Am Montag (18. Mai) reichte King nun "TMZ" zufolge in Los Angeles die Scheidung von ihrem Ehemann ein. Außerdem beantragte das Model eine einstweilige Verfügung gegen Newman.