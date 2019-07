Einstieg ins Modelbusiness Naomi Campbell machte Tyra Banks das Leben schwer

Es waren "sehr schmerzvolle Tage in Paris", wie Banks weiter erzählt: "Jedesmal wenn ich für Fashion Shows gebucht wurde, ging ich danach nach Hause und weinte mir die Nacht lang die Augen aus, weil die Frau, zu der ich aufschaute, wirkte, als wollte sie mich nicht dahaben und als würde sie alles tun, was in ihrer Macht steht, um mich wieder loszuwerden."