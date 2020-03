Einstand im "Kroatien-Krimi" Jasmin Gerat: "Mir fehlt das Rampensau-Gen"

Premiere für Jasmin Gerat (41): Die Schauspielerin gibt am Donnerstagabend ihren Einstand im "Kroatien-Krimi" im Ersten. Als unkonventionelle Kommissarin Stascha Novak stößt sie in "Der Kroatien-Krimi: Tote Mädchen" (12.3., 20:15 Uhr) neu zum Team dazu. Für Neda Rahmanian (41), die als eigenwillige Kommissarin Branka Maric die beliebte Krimireihe prägte, ist "Tote Mädchen" dagegen der letzte Einsatz in Split.