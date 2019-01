"Wir hatten jetzt die Chance, einen so renommierten Fußball-Lehrer zu verpflichten. Diese Chance haben wir wahrgenommen. Reiner hat uns in den Gesprächen mit seiner akribischen Arbeitsweise und seinem Fachwissen überzeugt. Dazu ist er in München zuhause. Das passt perfekt!", erklärte Vereinspräsident Hasan Kivran auf Anfrage der AZ.