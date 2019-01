FC Bayern will angeblich Mislintat

Mislintat, an dem der FC Bayern Interesse haben soll, hatte seinen Posten in London erst vor etwas mehr als einem Jahr angetreten. Von 2006 bis 2017 war er als Scout für Borussia Dortmund tätig und genießt einen ausgezeichneten Ruf als Kaderplaner. Während seiner Zeit beim BVB bekam er so den Beinamen "Diamanten-Auge".