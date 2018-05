Die Glocke war Anfang April abtransportiert worden, weil sie einen Riss hatte und repariert werden sollte. Mithilfe eines Autokrans wurde sie wie geplant in die Höhe gezogen und durch eine geöffnete Dachfläche in den nördlichen Turmschaft hinabgesenkt. An ihren angestammten Platz im Glockenstuhl soll sie dann in einigen Tagen kommen.