Aus Kreisen der EVG hieß es, die Warnstreiks sollten am frühen Morgen ab 5 Uhr vor allem in Stellwerken und Werkstätten anlaufen. Sie könnten bis 9 Uhr dauern. Grund ist der Abbruch der Tarifgespräche mit dem Bahn-Management, am Samstag waren die Parteien in Hannover ohne Ergebnis auseinandergegangen. Zum Wochenende griff bei der Bahn zudem ein Fahrplanwechsel. Es gibt mehr Züge. Auch die Preise steigen allerdings – im Fernverkehr im Schnitt um 1,9 Prozent, bei Einschluss von Sonderangeboten und Rabatten um 0,9 Prozent.