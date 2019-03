"Ein Besuch in Hellabrunn soll eine spannende und zugleich nachhaltige Reise durch die Kontinente sein", schreibt der Tierpark in einer Mitteilung und bittet die Besucher mit Blick auf eventuell auftretende Einschränkungen um Verständnis. So kann es sein, dass Sie andere Wege gehen müssen, nicht alle Dienstleistungen nutzen können oder eben auch nicht immer jedes Tier zu sehen bekommen.