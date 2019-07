Bayerische Wirtschaft leidet unter Fahrverboten

Die bayerische Wirtschaft legte scharfen Protest gegen die Pläne in Österreich ein: "Die ständig weiter verschärften Verkehrsbeschränkungen (...) gehen massiv zulasten des Wirtschaftsverkehrs, sind nicht verhältnismäßig und vollkommen inakzeptabel", kritisierte Bertram Brossardt, der Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft. "Kirchturmdenken hilft der Umwelt überhaupt nicht: Was vielleicht auf bestimmten Strecken in Tirol an Emissionen verhindert wird, das entsteht dann anderswo auf Umwegstrecken und in Staus."