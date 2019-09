Einsatz für Frauenrechte Gegen Abtreibungsgesetz: Billie Eilish öffnet den Geldbeutel

17 Jahre jung, aber sehr erfolgreich und auch noch hilfsbereit: Die Rede ist von Billie Eilish ("bad guy"). Die irischstämmige US-amerikanische Sängerin spielt dieses Wochenende in Atlanta, Georgia, und möchte mit dem dort verdienten Geld etwas Gutes tun. Wie sie in einer Instagram-Story bekannt gab, werde sie einen Teil der Einnahmen an die Organisation "Planned Parenthood Southeast" spenden. Warum? Das verriet sie gleich mit.