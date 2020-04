Feuerwehr kann Hütte nicht mehr retten

Als die Einsatzkräfte gegen 1.45 Uhr vor Ort eintrafen, war der Brand bereits so weit fortgeschritten, dass an eine Rettung des Gebäudes nicht mehr zu denken war. Neben der Hütte an sich brannten auch mehrere Bäume in der Nähe sowie Teile des 30 Meter langen Unterstands, in dem der Baum bis zum 1. Mai eigentlich gelagert werden sollte. Der Gesamtschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 8.000 Euro.